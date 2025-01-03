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İşçiye ara zam yapılmalı

03 Ocak 2025, Cuma 16:21
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, 2024 yılının çalışma hayatı ve işçiler açısından oldukça zorlu geçen bir yıl olduğunu belirterek, “Dünyadaki ve ülkemizdeki ekonomik sıkıntılar, enflasyondaki yüksek artış, satın alma gücünde yaşanan sürekli erozyon, özellikle temel ihtiyaçlarla ilgili dizginlenemeyen fahiş fiyat artışları, aldığımız zamların, yaptığımız sözleşmelerin ömrünü kısalttı” dedi.

Mehmet Kara - Yasir özer - ANKARA

Sert, “Önceden ‘insan onuruna yaraşır bir asgarî ücret’ derdik. Artık tanımımız da değişti, hiç değilse kişinin ailesi ile en temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir asgarî ücret diyoruz. Sendika olarak talebimiz; asgarî ücretin ara zamla yeniden düzenlenmesidir” değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa’daki haftalık en uzun çalışma süresi Türkiye’de

Avrupalılar haftada ortalama 36 saat çalışıyor ancak bu oran bazı ülkelerde çok daha yüksek. AB ortalaması 36,1 saat olurken, Türkiye ortalama 44,2 saat ile en uzun çalışma haftasına sahip ülke.

Euronews Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’yi Sırbistan (41,7), Bosna-Hersek (41,4) ve Yunanistan (39,8) takip ediyor.

Haber Merkezi

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