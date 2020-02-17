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17 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

İşsizlik maaşına 2 milyon başvuru

17 Şubat 2020, Pazartesi
Geçen yıl işini kaybeden 1 milyon 955 bin çalışan, İŞKUR’a işsizlik ödeneği almak için başvurdu.

Ancak başvuru yapanların 1 milyonu işsizlik ödeneği alma hakkı kazandı. Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) verilerine göre, 2019 yılında işsizlik ödeneği için başvuranların sayısı 2018’e kıyasla yüzde 19.8 artarak 1 milyon 955 bin 41 kişiye ulaştı. Buna karşın bu kişilerin ancak 1 milyon 13 bin 56’sı bu ödeneği almaya hak kazandı. Çünkü ödeneği almak için, işten atılmadan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak ve son üç yılda en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olmak gerekiyor. Cumhuriyet’in haberine göre, geçen yıl işsizlik ödeneği kapsamında yapılan ödemeler ise yüzde 70.6 artarak 5.9 milyar liradan 10 milyar lirayı ulaştı. Bu rakam 2017’de 4.9 milyar liraydı.

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