İşsizlik sıkıntı

TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, “Türkiye’nin en büyük sıkıntılarından birisi işsizlik” dedi.

'İşsizliğin en büyük sebeplerinden birisi yüksek faiz'

İşsizlik çığ gibi

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, 2019 değerlendirmelerinin anlatıldığı toplantıda 2020 ekonomisi de mercek altına alındı. 2018’de yaşanan kur şokunun ardından, ekonominin bıçak gibi durduğu bir dönemde 2019’a girdiklerini söyleyen Şohoğlu, Türkiye ekonomisine dair değerlendirmelerini paylaşırken “Alınan önlemler ile 2019 sonunda büyüme oranını tekrar pozitife dönmeye başlamıştır. Türkiye ekonomisi 180 milyar dolar ihracat 80 milyon ülke için az bir rakam. Bu olumsuzluklara rağmen faizlerin düşüyor olması bu faizlerin düşüyor olması iç piyasayı canlandırdı. Konut, otomotiv satışlarından da bunu anlıyoruz. ÖTV ve KDV indirimlerinin de bu anlamda faydası oldu.”

Genç işsizliğin azalması için özel sektör desteklenmeli

Türkiye’nin en büyük sıkıntılarından birinin işsizlik olduğuna değinen Şohoğlu “Genç işsizlik yüzde 27’lere çıktı. 2020’ye yüzde 14 işsizlik ile girdik. Bunu yaparken içeri yatırım yapmadık. Türkiye yüzde 5 büyüme oranını tutturmak istiyorsa özel sektörü destekleyici politika izlemesi lâzım. Zaten kamu ile yüzde 2 büyüyoruz. Bunu özel sektörde de sağlamak gerek. Türkiye tüketerek büyüme modelinden vazgeçmeli. Bizim artık yapısal reformları uygulamamız lâzım. Üretim ekonomisine dönersek o kur şokunu bu ülke bir daha yaşamaz. Kendi büyüme ekonomimizi sağlam temele oturtmamız lâzım. Umarım 2023’e kadar seçim görmeyiz, siyasî istikrar devam eder.”