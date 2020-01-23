"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

İşsizlik sıkıntı

23 Ocak 2020, Perşembe 23:59
TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, “Türkiye’nin en büyük sıkıntılarından birisi işsizlik” dedi.

'İşsizliğin en büyük sebeplerinden birisi yüksek faiz'

İşsizlik çığ gibi

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, 2019 değerlendirmelerinin anlatıldığı toplantıda 2020 ekonomisi de mercek altına alındı. 2018’de yaşanan kur şokunun ardından, ekonominin bıçak gibi durduğu bir dönemde 2019’a girdiklerini söyleyen Şohoğlu, Türkiye ekonomisine dair değerlendirmelerini paylaşırken “Alınan önlemler ile 2019 sonunda büyüme oranını tekrar pozitife dönmeye başlamıştır. Türkiye ekonomisi 180 milyar dolar ihracat 80 milyon ülke için az bir rakam. Bu olumsuzluklara rağmen faizlerin düşüyor olması bu faizlerin düşüyor olması iç piyasayı canlandırdı. Konut, otomotiv satışlarından da bunu anlıyoruz. ÖTV ve KDV indirimlerinin de bu anlamda faydası oldu.”

Genç işsizliğin azalması için özel sektör desteklenmeli

Türkiye’nin en büyük sıkıntılarından birinin işsizlik olduğuna değinen Şohoğlu “Genç işsizlik yüzde 27’lere çıktı. 2020’ye yüzde 14 işsizlik ile girdik. Bunu yaparken içeri yatırım yapmadık. Türkiye yüzde 5 büyüme oranını tutturmak istiyorsa özel sektörü destekleyici politika izlemesi lâzım. Zaten kamu ile yüzde 2 büyüyoruz. Bunu özel sektörde de sağlamak gerek. Türkiye tüketerek büyüme modelinden vazgeçmeli. Bizim artık yapısal reformları uygulamamız lâzım. Üretim ekonomisine dönersek o kur şokunu bu ülke bir daha yaşamaz. Kendi büyüme ekonomimizi sağlam temele oturtmamız lâzım. Umarım 2023’e kadar seçim görmeyiz, siyasî istikrar devam eder.”

Etiketler: işsizlik
Okunma Sayısı: 142
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi azaldıkça yolsuzluk artıyor

    Brexit yasası Kraliçe 2. Elizabeth tarafından da onaylandı

    Haksız karara itiraz edeceğiz

    Herkes hukukundan emin olmalı

    Son iki günde 39 sivil daha öldü

    Kanseri yenebilecek tedavi metodu geliştirildi

    Türkiye, demokrasi endeksinde 110. sırada

    İşsizlik sıkıntı

    Putin: İsrail-Filistin anlaşmazlığının çözümünde rol almaya hazırız

    Jeffrey: Irak'ta operasyonlar durdu

    Kılıçdaroğlu: Devlet öfkeyle yönetilmez

    'Vuhan'daki Türk vatandaşları virüsten etkilenmedi'

    Çin'de bir şehir daha karantinaya alındı

    'S-400'lerin NATO sistemine entegre olmamasını sağlayacağız'

    Karamollaoğlu'ndan erken seçim açıklaması

    NATO, Irak güçlerini eğitmeye devam edecek

    '318 artçı deprem meydana geldi'

    Tesla'nın piyasa değeri 100 milyar doları aştı

    Oslo'da bebeklere en çok verilen isim Muhammed

    Uluslararası Adalet Divanı'ndan Arakanlı Müslümanlara ilişkin karar

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Haksız karara itiraz edeceğiz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hak yerini bulacak
    Faruk ÇAKIR

    Zulme razı olma
    M. Latif SALİHOĞLU

    Erdoğancılar, Atatürkçü Çağlar’dan ders alsın
    Ahmet BATTAL

    Kayyım değil dayyım!
    Genel

    Kanseri yenebilecek tedavi metodu geliştirildi
    Şükrü BULUT

    Dinî cemaatlerimiz; azınlıkları taklit etmemeliydiler...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Demokrasi azaldıkça yolsuzluk artıyor
    Süleyman KÖSMENE

    “Sübhanallah” kelimesi üzerine

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.