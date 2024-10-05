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6 EKİM 2024 PAZAR - YIL: 55

İstanbul’da yaşamak 71 bin 431 lira

05 Ekim 2024, Cumartesi 20:08
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) eylül ayına ilişkin ‘İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması’ raporunu paylaştı.

TÜİK: 49.38; ENAG: 88.63

 

Buna göre, İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti yüzde 60,30 arttı. Böylece kentte ortalama yaşam maliyeti 71 bin 431 Türk Lirası oldu. İstanbul Ticaret Odası da eylülde İstanbul’da perakende fiyatların aylık yüzde 3,90, yıllık yüzde 59,18 arttığını açıklamıştı.

Haber Merkezi

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