"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 MART 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

İşverene işsizden 2 kat daha fazla kaynak aktarıldı

13 Mart 2024, Çarşamba 20:25
Türkiye’de işsiz kalan vatandaşların güvencesi olması amacıyla kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, aslında işverenlere bir güvence kaynağı haline geldi. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 2024’ün ilk iki ayında işverene aktarılan kaynak miktarı, işsizlere ödenen miktarın 2.2 katına ulaştı.

Şubat ayı itibarıyla işsizlik ödeneği olarak ayrılan tutar 3.2 milyar TL iken, işverenlere yönlendirilen kaynak miktarı 7.2 milyar TL oldu. Karar’ın haberine göre İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yılın ilk iki ayında işverene aktarılan kaynak, işsize ödenenin 2.2 katı olurken, işsizlik ödeneği talebinde bulunanların yarısının bu haktan yararlanamaması dikkat çekiyor. ‘Kaynak yok’ gerekçesiyle emeklilere ve asgari ücretlilere zam yapılmazken, fonun büyük bir kısmının işverenlere aktarıldığı görülüyor. İŞKUR’un Şubat ayı bültenine göre, fonun toplam varlığı 208 milyar 670 milyon 31 bin TL’ye ulaşmış durumda.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 203
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'İşgalci İsrail, ev sahibi Filistin'den daha fazla hakka sahip olamaz!'

    Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis’e sevk edildi

    İşverene işsizden 2 kat daha fazla kaynak aktarıldı

    Dövizin ateşi sönmüyor

    İnsanî krizin sebebi İsrail

    Demokrat gelenek Ege’den doğdu

    Ette dışa bağımlı olduk

    Putin, gerektiğinde nükleer savaşa hazır olduklarını söyledi

    Rusya Google'a yaklaşık 44 bin dolar para cezası verdi

    ABD'li senatörlerden Biden'a bir çağrı daha: "İsrail'e silah göndermeyi durdur"

    Lazzarini: Gazze'de öldürülen çocuk sayısı, son 4 yılda savaşlarda öldürülen çocuk sayısından fazla

    Süper Kupa maçının bilet geliri, depremzede vatandaşlar için bağışlanacak

    Ramazan başladı, ama katliam devam ediyor

    Gazze’den etkilenip Müslüman oldular

    Bu gidiş nereye?

    Gıda fiyatları fren tutmuyor

    Cari açık beklentileri aştı

    Adalet olmadan başarılı olamazsınız

    Kentsel dönüşüm yetmez

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Beraat mesajlarından
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yalan söylemek orucu bozar mı?
    Cevher İLHAN

    “One minute” de berhava…
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân ayında Kur’ân’ı yeni nâzil oluyor gibi okumak
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Atomize aileler ve Fatiha’nın sırrı
    Genel

    Gazze’den etkilenip Müslüman oldular
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Fatmanur Öztürk

    Gençliğin materyalizme itirazı var!
    Ahmet BATTAL

    İmarda Adalet Bakanlığı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.