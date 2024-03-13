İşverene işsizden 2 kat daha fazla kaynak aktarıldı

Türkiye’de işsiz kalan vatandaşların güvencesi olması amacıyla kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, aslında işverenlere bir güvence kaynağı haline geldi. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 2024’ün ilk iki ayında işverene aktarılan kaynak miktarı, işsizlere ödenen miktarın 2.2 katına ulaştı.

Şubat ayı itibarıyla işsizlik ödeneği olarak ayrılan tutar 3.2 milyar TL iken, işverenlere yönlendirilen kaynak miktarı 7.2 milyar TL oldu. Karar’ın haberine göre İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yılın ilk iki ayında işverene aktarılan kaynak, işsize ödenenin 2.2 katı olurken, işsizlik ödeneği talebinde bulunanların yarısının bu haktan yararlanamaması dikkat çekiyor. ‘Kaynak yok’ gerekçesiyle emeklilere ve asgari ücretlilere zam yapılmazken, fonun büyük bir kısmının işverenlere aktarıldığı görülüyor. İŞKUR’un Şubat ayı bültenine göre, fonun toplam varlığı 208 milyar 670 milyon 31 bin TL’ye ulaşmış durumda. Haber Merkezi

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