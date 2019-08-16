Kamu binalarında tasarruf yapılacak

Kamu binalarında enerji tasarrufuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 2020-2023 dönemi tasarruf hedefinin gerçekleştirilmesi, uygulanacak enerji verimliliği önlemlerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaların takip edilerek azamî tasarruf sağlanması amacıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan “Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi Uygulama Rehberi” bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak.

Yıllık toplam enerji tüketimi 250 ton eşdeğer petrol veya toplam inşaat alanı 10 bin metrekarenin üzerinde bulunan kamu binalarında 2023 sonuna kadar asgarî yüzde 15 enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Enerji tasarruf hedeflerinde gerçekleşme oranları Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığına raporlanacak. AA

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