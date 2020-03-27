Karsan, üretime 10 gün ara veriyor

Tedarikçilerin ve müşterilerinin salgın nedeniyle üretimlerine ara vermesi Karsan’ı da durdurdu. Yurt içi ve yurt dışında parça tedarikinde sorun yaşanması nedeniyle Karsan 1 Nisan ila 10 Nisan arasında üretimine ara verdiğini duyurdu. Üretimin yeniden 13 Nisan’da başlaması öngörülüyor.

Karsan’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde şirketin tüm lokasyonlarında 1 Nisan 2020’den 10 Nisan 2020’ye kadar tüm faaliyetlere ara verilmesinin kararlaştırıldığı duyuruldu. Bildirimde üretime 13 Nisan 2020 tarihinde yeniden başlanmasının öngörüldüğü kaydedildi. Duyuruda ayıca işe ara verme nedeniyle iş akdi feshinin öngörülmediği ve kısa çalışma ödeneği için de başvuruda bulunulacağı ifade edildi.

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