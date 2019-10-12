Karşılıksız çek ve protestolu senetlerde rekor

Kara liste sorunu yüzünden bankalarla iş yapamayan esnafın çek ve senede yöneldiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ağustos ayı itibari ile son 2 yılda karşılıksız çek tutarında yüzde 75, protestolu senetlerin tutarında ise yüzde 72 artış var. Esnafımızın krediye ulaşmasının önündeki engel olan kara liste sorunun çözülmesi, piyasalarda nakit sıkıntısını da çözecek ve rahatlatacaktır. Öte yandan çekini ödeyemeyen esnafımızın hapis cezası ile karşı karşıya kalması da çözülmesi gereken bir sorun. Suçlu değil borçlu kesim olarak bu konuda esnafımızın mağduriyeti giderilmeli, Çek Kanunu yeniden düzenlenmelidir” dedi.

Piyasadaki nakit sıkışıklığından dolayı karşılıksız çeklerin ve protestolu senet tutarlarında rekor artış olduğunu vurgulayan Palandöken, “Karşılıksız çekler ve protestolu senetlerle ilgili Türkiye Bankalar Birliği’nin Risk Merkezi Raporları incelendiğinde ortaya çıkan tablo üzücü. Son 2 yılda ilk 8 aylık veriler kıyaslandığında, karşılıksız çeklerin tutarı yüzde 75, adedi yüzde 49, protestolu senetlerin adedi yüzde 4, tutarı ise yüzde 72 arttı. Bunun en önemli nedenleri arasında ise piyasadaki nakit sıkışıklığı, esnafın krediye ulaşmasındaki en büyük engel olan kara liste sorunu, kredi kartlarında ödeme zorluğu yaşanması, dolayısıyla borçlu vatandaş ve esnaf sayısının artmasını sayabiliriz” diye konuştu. Ahmet Terzi - Ankara

Okunma Sayısı: 142

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.