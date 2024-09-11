Kart borcu olmayan kalmadı

Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından açıklanan bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayılarını değerlendirdi.

2024 yılının ilk yedi ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe takılan kişi sayısının yüzde 41 oranında arttığına dikkat çeken Dinçer, şunları kaydetti:”Artan hayat pahalılığı karşısında gelir-geçim dengesinin bozulması ay sonunu zor getiren vatandaşın kredi kartlarına yüklenmesine yol açtı. Böylece vatandaş bireysel iflasın eşiğine geldi. Kredi kartlarına borcu olmayan kimse kalmadı. Vatandaş aldığı aylığı kredi kartlarına yatırmak zorunda kalarak ay boyunca kredi kartıyla geçinmeye çalışıyor. İstatistiklere bakıldığında vatandaşın artık yüksek faiz nedeniyle bireysel krediden uzaklaşarak, kredi kartlarına daha bağımlı hale geldiği görülmektedir” Ankara - anka

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