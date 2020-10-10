Kayıt dışı çalışan binlerce kişi var

TESK GENEL BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN, “SON 2 YILDA 649 BİN 585 DENETİMDE 66 BİN 835 KİŞİNİN TESBİT EDİLEREK VERGİ MÜKELLEFİ YAPILMASINA RAĞMEN HÂLÂ KAYIT DIŞI SATIŞ YA DA ÜRETİM YAPILIYOR” DEDİ.

AHMET TERZİ - ANKARA

Kayıt dışı çalışanların hem esnafa hem de dev- lete büyük zarar verdiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Vergi mükellefi olmadan, kayıtsız şekilde berberlik, çilingircilik, konfeksiyonculuk, taksicilik, tamiratçılık vs. yapan, her türlü sağlıksız ürünü piyasaya sürerek merdivenaltı çalışanlar var. Bu kişiler hem esnafın hakkını yerken hem de devlete büyük bir vergi kaybına neden oluyor” dedi. T

esbit edilen binlerce kişinin yanı sıra daha tesbit edilmeyi bekleyen de binlerce kayıt dışı çalışanlar olduğunu vurgulayan Palandöken, “Son 2 yılda toplam 649 bin 585 denetimde 66 bin 835 kişinin tesbit edilerek vergi mükellefi yapılmasına rağmen hala kayıt dışı satış ya da üretim yapanlar. Evinde saç kesimi başta olmak üzere kuaförlük ve berberlik faaliyetini yapanlar, pasta-tatlı gibi gıda ürünleri üretenler, kaçak alkol yapıp satanlar, internetten reklâm vererek vatandaşa ulaşan çilin- girler, apartmanın tüm tamirat işini kayıtsız yapan kişiler gibi daha örneklerini onlarca sayıda arttırabileceğimiz, kayıt dışı fakat esnaf gibi çalışan var. Bununla birlikte seyyar tezgâhlarla merdivenaltı üretim ve satış yapanlar, ucuz işgücü nedeniyle kaçak işçi çalıştıran, kaçak işçi olarak çalışan kişiler de var. Bu kişiler kazancının tamamı ceplerine kaldığı gibi, vergisini veren esnafımızın ekmeğini bölerken, devletimize de milyarlarca lira vergi geliri kaybına neden oluyor” şeklinde konuştu.