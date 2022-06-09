Kira kavgaları daha da artar

Bir yıl süreyle kiralara yapılabilecek en yüksek zam oranının yüzde 25 olarak belirlenmesini eleştirenler, düzenlemenin yeni kiraya verilecek evlerin fiyatlarını yükselteceğini, kira davaları ile ev sahibi-kiracı kavgalarını artıracağını öne sürdü.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bu düzenlemenin uygulanamayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizde kira artışları TÜFE’ye göre belirleniyor. Haziran için kira artış oranı %39 (Ne kadar gerçeği yansıtıyor o da ayrı. Hükümet kira artışlarını %25 ile sınırlayacağını duyurdu. Pozitif ama davaları artıracağı, yeni krizlere yol açacağı için uygulanamaz. Sadece Haziran için enflasyon ile aradaki fark 14 puan. O halde aradaki 14 puan enflasyon farkını devlet versin! Böylece devlet mal sahiplerinin değil kendi kaynağı ile sisteme çözüm bulmuş, kira geliri ile geçinen vatandaşlar enflasyona ezilmemiş olur.” Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 280

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.