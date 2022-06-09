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9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Kira kavgaları daha da artar

09 Haziran 2022, Perşembe 17:05
Bir yıl süreyle kiralara yapılabilecek en yüksek zam oranının yüzde 25 olarak belirlenmesini eleştirenler, düzenlemenin yeni kiraya verilecek evlerin fiyatlarını yükselteceğini, kira davaları ile ev sahibi-kiracı kavgalarını artıracağını öne sürdü.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bu düzenlemenin uygulanamayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizde kira artışları TÜFE’ye göre belirleniyor. Haziran için kira artış oranı %39 (Ne kadar gerçeği yansıtıyor o da ayrı. Hükümet kira artışlarını %25 ile sınırlayacağını duyurdu. Pozitif ama davaları artıracağı, yeni krizlere yol açacağı için uygulanamaz. Sadece Haziran için enflasyon ile aradaki fark 14 puan. O halde aradaki 14 puan enflasyon farkını devlet versin! Böylece devlet mal sahiplerinin değil kendi kaynağı ile sisteme çözüm bulmuş, kira geliri ile geçinen vatandaşlar enflasyona ezilmemiş olur.”

Haber Merkezi

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