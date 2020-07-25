Klima aramaları 5 kat arttı

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve özellikle Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgesinde yer yer 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar vatandaşları zorlamaya başladı.

Sıcaktan bunalanlar ise klima arayışına düştü. Temmuz ayının başından bu yana internette yapılan “klima” aramaları 5 kat artış gösterdi. B2Press/ NASA, 2020’nin sıcak bir yıl olacağının ipuçlarını Nisan ayındaki açıklamasıyla tüm dünyaya duyurmuştu. Yapılan açıklamada 2020 yılının dünyanın en sıcak yılı olabileceği vurgulanmış ve küresel ısınmanın etkilerinin belirginleşeceği belirtilmişti. Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgesi’nde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar vatandaşları bunaltmaya başladı. Koronavirüs salgınının da etkisiyle evlerde geçirilen sürenin artışı ise vatandaşları serinlemek için klimalara yöneltti. İstanbul – Yeni Asya

Okunma Sayısı: 576

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.