Konut fiyatlarında artış yıl boyu sürdü

Hürriyet Emlak, pandemi sürecinden dolayı zorlu geçen 2020 yılında gayrimenkul tarafında yaşanan değişimleri, satılık ve kiralık konut kategorilerinde yükselişe geçen il ve ilçeleri değerlendirirken, sektörde 2021 yılına yönelik hedef ve beklentileri ortaya koydu.

Buna göre, 2020 yılı içerisinde Türkiye genelinde satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği iller Gaziantep ve Sakarya oldu. Yılın ilk 3 ayında Gaziantep ortalama % 18 değişim ile en çok artışın olduğu il olarak birinci sırada gelirken, pandemi sürecinin başladığı Nisan ayı itibariyle yerini Sakarya’ya bıraktı. Konut satışlarında rekorun kırıldığı Temmuz ayı sonrasında Gaziantep tekrar ilk sıraya yerleşti ve bu yükselişini bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 50’nin üzerinde artış oranıyla 6 ay boyunca korudu.

Ocak-Kasım döneminde ne kadar konut satıldı?

TÜİK verilerine göre Ocak-Kasım döneminde 1 milyon 393 bin 335 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 21,5 artış yaşandı. Türkiye’de pandemi döneminin başladığı mart ayı ortası itibariyle konut satışlarında dikkat çekici oranda bir azalma görülürken, bu dönemde bankaların kredi faiz oranlarını düşürmesi ilerleyen aylarda sektörü harekete geçirdi. Hürriyet Emlak Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, bu dönemi değerlendirirken, “2020 yılına çok iyi başlayan, ancak virüsün etkisiyle uzun süredir beklemede olan satış talebi düşük faiz oranlarıyla birlikte tekrar harekete geçti. Faiz indirim kampanyasının açıklandığı Haziran ayının ilk günlerinden itibaren ‘satılık’ talebinde geçtiğimiz 5 senenin en yüksek seviyesini gördük. Bu da en yakın döneme kıyasladığımızda 2,5 kattan daha fazla bir büyümeyi ifade ediyordu. Kamu bankaları tarafından yapılan kampanya şartları, kira öder gibi ev sahibi olma fikrini canlandırdı. Özellikle 750.000 TL altı konutlarda işlem sayıları çok arttı. Bu da Haziran ayının ilk yarısında satış rakamlarının 2-3 kat artmasına sebep oldu.”

İstanbul - Nihat Orhan

