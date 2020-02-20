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20 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Konutta tarihî zirve

20 Şubat 2020, Perşembe
Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı, 2019 itibarıyla 2 bin 930 liraya yükselerek, bütün zamanların zirvesini gördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı 2018’in Ekim ayından geçen yılın Mart ayına kadar geriledi. 2019’un nisan ayıyla birlikte yükselişe geçen metrekare fiyatı, 9 aydır artışını sürdürüyor. Ortalama metrekare fiyatı 2018 sonunda 2 bin 848 lira iken, geçen yıl sonuna yüzde 2,9’luk artışla 2 bin 930 liraya yükseldi.  Böylece Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı bütün zamanların en yüksek seviyesine çıktı.            

İstanbul’da fiyatlar yüzde 2,8 azaldı                     

İstanbul’da konut metrekare ortalama fiyatı, Ekim 2018’de 5 bin 123 lira ile tarihî zirvesini görmüştü. O tarihten itibaren gerilemeye başlayan metrekare fiyatı, geçen yılın Nisan ayında 4 bin 632 liraya kadar geriledi. Metrekare birim fiyatı 7 aylık dönemde 491 lira düştü. Konut sektöründe yeniden canlanmayla birlikte metrekare fiyatlarında da artışlar yaşandı. Aralık 2018’de 5 bin 86 lira düzeyinde bulunan konut metrekare ortalama fiyatı, geçen yıl sonunda 4 bin 942 lira oldu. Söz konusu dönemde metrekare fiyatı yüzde 2,8 azaldı.      

Ankara ve İzmir’de fiyatlar zirvede      

Başşehir Ankara’da yaklaşık  iki yıldır 2 bin liranın üzerinde seyreden konut metrekare fiyatı, geçen yıl sonunda 2 bin 201 lirayla tarihin en yüksek seviyesine çıktı.  İzmir’de de geçen yıl sonunda bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artan konut metrekare fiyatı 3 bin 383 lira ile bütün zamanların en yüksek seviyesini gördü. 2010-2019 döneminde Türkiye genelinde konut metrekare fiyatı yüzde 188,6, İstanbul’da yüzde 224,3, Ankara’da yüzde 132,6 ve İzmir’de yüzde 218,3 artış gösterdi. 2015-2019 döneminde ise konut metrekare fiyat artışları sırasıyla yüzde 36,9, yüzde 25,9, yüzde 36,6 ve yüzde 64,6 oldu.

AA

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