Köye dönecekler, arazileri yok

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, boş duran tarım arazilerinin, köyde tarım veya hayvancılık yapmak isteyen vatandaşlara bedelsiz veya makul fiyata verilmesi gerektiğini söyledi.

Gıda üretiminin ve tarım alanlarının artması için köye dönüşlerde desteğin arttırılması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pandemi sürecinin ilk dönemlerinde yalnızca ilk öncelik olan gıda alışverişlerinde patlama yaşandı. Yani gıda ürünlerinin, sebze ve meyvenin önemi daha çok anlaşıldı. Bu nedenle üretimi artırmak, tarımı güçlendirmek için köye geri dönüş projelerinde destekler kriter aranmaksızın verilmeli. Köyde evi veya arazisi olmayanlara bedelsiz fakat satmamak koşulu ile arazi tahsis edilmeli” dedi.

TARIM ARAZİLERİ KÖYDE ÜRETİM YAPMAK İSTEYENE TAHSİS EDİLMELİ

Boş duran tarım arazilerinin, köyde tarım veya hayvancılık yapmak isteyen vatandaşlara bedelsiz veya makul fiyata verilmesi gerektiğini belirten Palandöken, “Tarım ve hayvancılıkta devletimizin çok güzel destek projeleri var. Bunlardan en önemlileri köye dönüş projeleri. Farklı isim ve kriterlerle uygulanan bu projelerde tarım ile ilgili üniversitelerden mezun olmak, emekli olmamak, yaş kısıtlaması gibi birçok kriter bulunuyor. Yalnızca genç çiftçiler yetiştirmek yerine, köyüne geri dönmek isteyen tüm vatandaşları kapsayacak bir köye dönüş projesi hayata geçirilmeli. Arazilerin ve toprağın özelliğine göre desteklerin olması gerekli. Köyde evi, arazisi olmayanlar için ise hazineye bağlı boş duran tarım arazileri bedelsiz veya makul fiyata ve satılmamak koşulu ile tahsis edilmeli. Böylelikle kırsal kesime göç etmek isteyen tüm vatandaşlarımız desteklerden faydalanarak üretimi artırır ve tarımda daha güçlü hale geliriz” diye konuştu.

TARIM ALANLARI GİTTİKÇE AZALIYOR

Ülkemizde tarım alanları her geçen yıl azalıyor. 1989’da 27,9 milyon hektar olan tarım alanları 2013’te 23,8 milyon hektara, geçtiğimiz yıl ise 23,1 milyon hektara geriledi. Yani 30 yılda yüzde 17 azaldı.

Ankara - Ahmet Terzi