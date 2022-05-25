"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

LPG'ye zam geliyor

25 Mayıs 2022, Çarşamba 10:20
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

26.05.2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere otogazda 36 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Benzin ve motorin gruplarında ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Benzine cumartesi günü yapılan 1,02 liralık zamla birlikte, benzin fiyatları motorini geride bırakmıştı.

Bu hafta benzin ve motorin grubunda bir fiyat artışı ya da indirim gerçekleşmedi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,08 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ortalama 22,86 satılıyor.

LPG litre fiyatı ise 11,25 lira seviyesinde satışa sunuluyor.

NTV

Etiketler: LPG, zam
Okunma Sayısı: 435
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplantı kararı

    ABD'den Türkiye ve Yunanistan'a "diplomasi" çağrısı

    LPG'ye zam geliyor

    Ortak deklarasyon topluma güven verir

    Filistin’den UCM'ye mektup

    Alemlere Rahmet Kısa Film Festivali’ne başvurular başladı

    Dijital teknolojiler kötüye kullanılıyor

    Hani TL dibi görmüştü?

    Sarımsak üreticisi de dertli

    Açlık sınırı 6 bin 500 liraya dayandı

    Bu asgari ücretle geçinilir mi?

    Aslında 6 lira

    Her 5 kişiden 1'i aşırı kilolu

    Konut krizi mali krizin sonucu

    Zamlarda G-20'yi solladık

    Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber: 5 askerimiz şehit oldu

    Tepkiler destekten vazgeçirdi

    Dünyada gündem maymun çiçeği virüsü: Türkiye'de ve dünya genelinde son durum?

    Suriye konulu 18. Astana görüşmeleri Kazakistan’da yapılacak

    Şırnak ve Siirt'teki vatandaşlara toz taşınımı uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “AYM’nin vebali”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Altılı Masada AYM ve Tek Adam
    Süleyman KÖSMENE

    Kimlere selam verilmez?
    Genel

    Hani TL dibi görmüştü?
    Ali FERŞADOĞLU

    Çok pahalı bir tecrübe olmadı mı?
    Faruk ÇAKIR

    Ya reform ya kriz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Millî Mücadele sonrasını da sorgulamalı
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Ailedeki değişime Risale-i Nur formülü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.