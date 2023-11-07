Maaş zammı bir ay bile dayanamadı

Asgari ücretli yüksek enflasyon altında çoktan ezildi. Aynı tabloyu emekliler de yaşadı. Emeklilerin de daha Mayıs 2023’te aldıkları zam yok oldu.

Mayıs-Ekim döneminde enflasyon yüzde 34,5 olarak gerçekleşti. Ama bu süreçte sadece yüzde 10 zam yapıldı. Sadece temmuz ayında yüzde 9,49 enflasyonla eriyen emekli maaşı zammı bir ay bile dayanamadı. KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası’nın (BES) Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması’na göre; ekim ayı enflasyonu yüzde 5,22, yıllık enflasyon ise yüzde 105,08 olarak hesaplandı. BES’in konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklama şöyle: “Hükümetin Kamu Emekçilerine ikinci altı ay için reva gördüğü yüzde 6 TİS ile maaş artışı TÜİK’in hesaplamalarına göre 2023 yılı Temmuz-Ekim birikimli dört aylık ayı TÜFE rakamı yüzde 29,41 ile 23,41 puan gerisinde kalmıştır. Sendikamızın hesaplamalarına göre ise 2023 yılı ikinci altı ayında 2023 yılı Temmuz-Ekim birikimli dört aylık emekçilerin enflasyonu yüzde 37,35 olmuştur. Yani Kamu Emekçileri 2023 yılı Ekim ayında ücretlerinde yüzde 31,35 puanlık enflasyon kaybına uğramıştır.” Haber Merkezi

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