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21 MART 2021 PAZAR - YIL: 52

'Mardin esnafı, GAP’tan dertli'

21 Mart 2021, Pazar 21:56
Kızıltepe Sanayi Odası Başkanı Mahmut Dündar “Irak’a tavuk, yumurta,sebzemiz gidemiyor. Onlar bırakmıyor. Kuzey Irak’a gidiyor, ama karşı tarafa gitmeyince satılmıyor” diyerek yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

CHP Esnaf Masası heyeti, Kızıltepe esnafının yanı sıra Kızıltepe Sanayi Odası ve Kızıltepe Karma Esnaf Odasını ziyaret etti. Sanayi Odası Başkanı Mahmut Dündar elektrik faturalarının altından kalkamadıklarını söyledi. Dündar, Irak ile ticaret yaptıklarını bildirerek, “Irak’a tavuk, yumurta, sebzemiz gidemiyor. Onlar bırakmıyor. Kuzey Irak’a gidiyor, ama karşı tarafa gitmeyince satılmıyor. İran üzerinden arabalar geçtiğinde 2 bin dolar veriyorlar, oradan geçtiğinde 4 bin dolar veriyorlar” diye konuştu.

TEMEL SORUN GAP’IN BİTMEMESİ

Dündar, GAP’ın halen tamamlanmadığına dikkat çekerek, “Benim üzerinde durduğum GAP, GAP’tan başka düşündüğüm de yok. GAP bitmediyse bizim halimiz vahim. Arazilerimiz elimizden gidecek, perişan da olacağız. GAP’ın üzerinde dursanız çok güzel olur. GAP olduğu zaman sanayi de güzelleşir, bir gelir gelir” diye kaydetti. Kızıltepe Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Zeynettin Ayav ise pandemi sürecinde bütün esnafın etkilendiğini belirterek, hiçbir esnafın kira yardımından yararlanamadığını söyledi. Ayav, Kızıltepeli esnaf kredisini bankadan yatırmadığı için kira yardımı verilmediğini bildirerek, “Yapılan şartnameleri bizim bölgemiz taşımıyor” dedi. Ayav, ilçe büyük olduğu için kiraların da yüksek olduğuna dikkat çekerek, “Bir kafenin kirası 5-6 bin liradan aşağı değil. Tabiî bin lira yardım için teşekkür ederiz, ama 3 ay boyunca pek bir şeye çare olmuyor. Özellikle kapalı olan kafeleri ziyaret ediyorum içler acısı durumdalar. 5-6 ay kiraları birikmiş” diye konuştu. Ayav evini satarak kafe açan bir esnafın pandemiyle battığını ve hem evinden hem de dükkânından olduğunu söyledi. İktidarın bin liralık yardım yerine 4 yıl taksitli, sıfır faizli 50 bin lira kredisi vermesinin daha iyi olacağını kaydeden Ayav, “Vergi kaydı varsa, direk verilmesi çok güzel olurdu” dedi.

Etiketler: Mardin, esnaf, GAP
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