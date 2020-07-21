Markalar mağaza kapatıyor

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, “Haziran’da 7 binin üzerinde esnaf kepenk kapatırken, verimsiz ve ciroda yetersiz mağazalar da avm’lerde kapanmaya başladı” dedi.

HABER: REYHAN KESER

Normalleşme takvimine 1 Haziran itibarıyla resmî olarak başladı ancak perakende sektörü ve ticaretin can damarı olan esnaf, daralan iş hacmiyle birlikte birer birer kepenk kapatıyor. Esnaf tarafında Haziran ayında 7 binin üzerinde işyerinin kepenk kapatması ile son 5 yılın zirve rakamına ulaşılırken, marka sahipleri ise verimsiz ve ciroda yetersiz olan yüzde 20’lik bir dilim oluşturan mağazaları hem caddede hem de alışveriş merkezlerinde (AVM) kapatmaya başladı.

Pandeminin ilk döneminden itibaren başlayan kapanmaların ardından, kalan mağazalar için ciro takibi yapan marka sahiplerinin burada ikinci halkaya geçtiklerini kaydeden Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, “1 Haziran’dan itibaren piyasaların açılması ile ciroları takip edilen mağazalar var” dedi.

AVM’lerde işler zor

Verimsiz ve yüksek maliyetli mağazalar için kısmî olarak yerli yatırımcı ile daha kolay diyalog sağladıklarını, yabancı yatırımcılarda ise belli kriterler çerçevesinde gelen indirimlerle yöneticilerin de elinin kolunun bağlı olabildiğini kaydeden Öncel, “Ağırlıklı olarak turiste satış yapan AVM’lerde markalar kirasını çıkaramayacak noktada. Caddede istediğiniz zaman çıkabiliyorsunuz rahatlıkla, ama AVM’lerde kolay olmuyor. Haziranda 133 üyemizden yüzde 57’si cirosunun yarısını bile yapamadı. Tüm dünyada mağaza perakendesinde çok ciddî daralma meydana geldiğini ve e-ticarete doğru büyük bir kayış olduğunu görüyoruz.” diye konuştu. İstanbul