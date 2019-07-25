MB faiz indirdi

Merkez Bankası politika faizini 425 baz puan indirdi.

Politika faizi yüzde 24’ten yüzde 19.75’e geriledi. Böylece Merkez Bankası 4.5 yıl sonra faiz indirmiş oldu. Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada ekonominin ılımlı olarak toparlandığına vurgu yapılarak, “Son dönemde açıklanan veriler iktisadî faaliyetin ılımlı bir toparlanma eğilimi sergilediğini göstermektedir. Küresel büyüme görünümündeki zayıflamaya rağmen rekabet gücündeki gelişmelerin etkisiyle mal ve hizmet ihracatı artış eğilimini sürdürmekte, özellikle turizmdeki güçlü seyir doğrudan ve bağlantılı sektörler kanalıyla iktisadî faaliyeti desteklemektedir. Önümüzdeki dönemde net ihracatın büyümeye katkısını sürdüreceği; enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki kısmî iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Büyüme kompozisyonu dış dengeyi olumlu etkilemektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir” ifadesi kullanıldı.

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