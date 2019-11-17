Meclisten vergi mesaisi

TBMM Genel Kurulu, dijital hizmet vergisi, konaklama vergisi, değerli konut vergisi ihdası ile gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri içeren kanun teklifinin mesaisini sürdürecek.

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Teklife göre, dijital hizmet vergisi ve konaklama vergisi adı altında yeni vergiler ihdas edilecek. Dijital hizmet vergisinin oranı yüzde 7,5, konaklama vergisinin oranı ise yüzde 2 olacak. Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer hizmetler konaklama vergisine tabi olacak. Kambiyo muamelelerine ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisinin oranı binde birden binde ikiye çıkarılacak. Gelir vergisi tarifesine yeni dilim eklenerek üst dilim yüzde 40 olacak. Böylece 500 bin lira ve üzerinde kazanç elde edenler yüzde 40 oranında gelir vergisi verecek. Lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara uygulanan gelir vergisi kesinti oranı yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarılacak. Sporcuların ücretleri üzerinden kesilen ve ödenen gelir vergisinin spor kulüplerine iadesine yönelik uygulama yürürlükten kaldırılacak. Değeri 5 milyon lira ve üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisine tabi olacak. Tapu harcına ilişkin, emlak vergisi değerinin yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenmiş bir değer bulunması durumunda, bu değerden az olmamak kaydıyla devir ve iktisap bedeli alınacak. NTV

Okunma Sayısı: 158

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.