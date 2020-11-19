Merkez Bankası faizi yüzde 15 yaptı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) bugün ilk kez Naci Ağbal başkanlığında toplandı.

PPK toplantısından politika faizini 475 baz artırarak yüzde 15 yaptı. Piyasalarda son haftalarda 450-550 baz puan faiz artırımına gidileceği yönünde beklenti oluşmuştu. Faiz artışı bekleyen ekonomistler 200 baz puan ila 550 baz puan arasında beklenti tahmininde bulunmuştu. Ekonomistlerin kasım ayına ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı 475 baz puan olmuştu. İstanbul - Anka

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