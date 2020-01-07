Millî gelir 2007’nin gerisinde

Gelecek Partisi ekonomi bildirgesini açıkladı.

Ekonomide aşılmayacak hiçbir sorun olmadığının aktarıldığı bildirgede, “Türkiye’nin yaşadığı ekonomik krizin sorumlusu ekonomi yönetimidir, Hazine ve Maliye Bakanı bu tablonun oluşmasında birinci dereceden sorumludur” denildi. Ekonomi bildirgesinde, Türkiye’nin yakın tarihinin en yakıcı iktisadi krizini yaşadığı savunularak “Hükümet pembe bir tablo çizmeye çalışıyor olsa da resmi rakamlar bile bunu desteklemiyor. Hafriyat, AVM, Rezidans üçgeninin rant düzeni kişi başına milli geliri 2007’nin altına getirdi. 2002 yılında AK partiyi iktidara getiren temel dinamik, bir önceki on yılın Türkiye’nin kayıp yılları olmasıydı. Gerçekten de 2000 yılında kişi başı milli gelirimiz hemen hemen 1990’daki seviyesindeydi. Türkiye olduğu yerde saymış, milyonlarca insan hayatlarının on yılını kaybetmişti. Aynı tabloya bugün baktığımızda ne yazık ki daha vahim bir gerçekle karşı karşıyayız. 2019 sonunda kişi başına milli gelirimiz 2007 yılının gerisine düştü. Türkiye bugün kişi başına gelirde 2007’den daha fakirdir” ifadeleri yer aldı.