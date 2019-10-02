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2 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Motorine 14 kuruş indirim: 7 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak

02 Ekim 2019, Çarşamba 21:23
Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 14 kuruş indirim yapılacak. İndirimin 7 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak.

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 14 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim motorinin pompa fiyatına ortalama 7 kuruş olarak yansıyacak, kalan 7 kuruş devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,56 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,49 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,47 liradan 6,40 liraya, İzmir'de 6,59 liradan 6,52 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, eşel mobil sistemi kapsamında yapılan ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

AA

Etiketler: motorin
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