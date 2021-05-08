Nisan’da 13 milyar TL açık

Hazine nakit dengesi Nisan ayında 13 milyar TL, Ocak-Nisan döneminde ise 2 milyar TL açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nisan ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre, geçen ay Hazine’nin nakit gelirleri 97 milyar 451 milyon lira, nakit giderleri 111 milyar 553 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 98 milyar 849 milyon lira, faiz ödemeleri ise 12 milyar 704 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 1 milyar 398 milyon lira açık verdi.

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