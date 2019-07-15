Otomotiv sektörü kırmızı alarm veriyor

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) bu yılın ilk yarısına ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye’de toplam üretim bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 735 bin 62 adet olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde otomobil üretimi ise yüzde 12 düşüşle 492 bin 700 oldu. Aynı dönemde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 745 bin 632 adet olarak gerçekleşti. Yılın ilk yarısında ağırlıklı olarak iç pazardaki daralma kaynaklı olarak ticari araç üretimindeki daralma da sürdü. Ocak-Haziran döneminde toplam ticari araç üretimi yüzde 15 azalırken, ağır ticari araç üretimi yüzde 30, hafif ticari araç üretimi yüzde 14 seviyesinde geriledi. OSD verilerine göre, bu yılın ilk yarısında, geçen yılın yılın aynı dönemine göre otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 8, otomobil ihracatı yüzde 9 azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 634 bin 768, otomobil ihracatı ise 419 bin 46 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde toplam ihracat dolar bazında yüzde 7 düşerken, avro bazında ise geçen yılın aynı dönemine paralel seviyede gerçekleşti.

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Pazarın canlanması için destek gerekli

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, otomotiv sektörü için uygulanan ÖTV ve KDV indirimi uygulamasının sona erdiğini ve yılın devamında uzatılmayacağını belirterek yaptığı açıklamada, “Vergi indirimlerinin uzatılması veya kademeli olarak düşürülmesi konusunda talepte bulunduk. Ancak bu indirimlerinin devam etmeyeceği bilgisini aldık. Otomotiv değer zincirinde faaliyet gösteren bayiler, distribütörler, ana ve yan sanayi firmaları olarak yılın ikinci yarısında mevcut ÖTV ve KDV oranlarıyla faaliyetlerimizi en az zararla sürdürmeye gayret ederken, Devletimizle yapacağımız görüşmelerde iç pazarın canlandırılması için kısa ve uzun vadede yeni destekler verilmesi gerektiği konusuna vurgu yapmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin ihracat, üretim ve istihdam performansı açısından en fazla katma değer yaratan sanayisi konumunda olan otomotiv için son derece hayati olan bu destekler gerek sektörümüz gerek ülkemiz için kritik önem taşımaktadır” dedi.