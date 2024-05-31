Otomotivde de işsizlik tehlikesi

2023 yılında arz, talebin altında kalıp otomobiller enflasyonun altında erimeyen bir yatırım aracı haline gelince fiyatlar ve karaborsa patladı, bu da hem otomotiv sektörüne hem de bayilere yönelik suçlamaları artırdı.

Tüketiciler fiyatlardaki oynaklık ve bayilerin stoklaması nedeniyle artan fiyatlardan dolayı araç alımını durdurma kararı aldı. Evet satış ve kârlılık düşse de, sektör bir yıl içinde bu kadar büyük bir darbe yaşamamıştı. 800’den fazla bayiyi temsil eden Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Altuğ Erciş Gazete Oksijen’den Emre Özpeynirci’ye yaptığı açıklamada, son dönemde markaların ve distribütörlerin stok baskısı nedeniyle çok zor durumda kaldıklarını belirterek, “Yüzde 60’ı aşan finansman maliyeti ve stok baskısı, bayilerin yüzde 25’inin kapanmasına, 40 bin kişinin işsiz kalmasına sebep olacak” dedi. Haber Merkezi

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