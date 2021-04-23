Pandemi öncesine 2022 ikinci yarıda dönülür

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, euro bölgesi ekonomilerinin 2022’nin ikinci yarısında ortalama olarak pandemi öncesi düzeylere döneceğini vurguladı; buna karşılık, bazı ülkelerin “geride kalacağı” uyarısı yaptı.

Salgına girerken ekonomideki “biraz gevşeklik” olduğuna işaret eden Lagarde, bu durumun, söz konusu toparlanma ile tüm gevşekliğin emileceği anlamına gelmediğinin de altını çizdi. Lagarde, ABD Merkez Bankası ile birlikte hareket etme konusuna ilişkin soruyu cevaplarken, “Bu iyi olur çünkü bu, enflasyon verilerimizin de aynı hizada olduğu anlamına gelir” dedi. Ancak, beklentiler ve ABD ve euro bölgesindeki mevcut durum söz konusu olduğunda iki bankanın “aynı sayfada olmadığına” da dikkat çekti. Euro bölgesinde enflasyonun önümüzdeki aylarda yükselmesinin beklendiğine işaret eden Lagarde, Covid-19 aşılama kampanyalarının hızının cesaret verici olduğunu ve Avrupa Birliği’nin 2021 boyunca ekonomik faaliyetinin toparlanmasının önünü açacağını savundu.

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