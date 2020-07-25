Pandemiye rağmen tatilciyiz

Online araştırma şirketi DORinsight, ‘Covid 19 sonrası tatil planları’ ile olarak Türk halkının nabzını tutmak için bir araştırma gerçekleştirdi.

26 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında online olarak yapılan araştırmaya; Türkiye temsili, farklı sosyo-ekonomik segmentlere mensup 5.448 kişi katıldı. Araştırmaya katılanların yüzde 78’i bu yaz tatile gitmeyi planladıklarını dile getirdi. Tatile gitmeyi düşünmeyen yüzde 22’lik kesime bu kararının sebepleri sorulduğunda; yüzde 85’i Covid 19’dan endişe duyduğunu, yüzde 34’ü maddi yetersizliklerden, yüzde 9’u ise zamansızlıktan tatile gitmeyeceğini belirtti. Covid 19 endişesi nedeniyle tatile gitmeyen katılımcıların yüzde 65’i tatil bölgelerinin kalabalık olacağını ve tehlike oluşturacağını düşündüğü için tatile çıkmak istemediğini, yüzde 25’i otellerdeki hijyene, yüzde 7’si de ulaşım araçlarındaki hijyene güvenmediğini söyledi. Tatile gitmeyi planlayan katılımcıların yüzde 42’si Ağustos ayında, yüzde 34’ü Temmuzda, yüzde 13’ü Eylülde, yüzde 4’ü ise Eylül sonrası tatile gitmeyi planladığını dile getirdi. Katılımcıların yüzde 5’i şu anda tatilde olduğunu, yüzde 2’si de Haziran sonu tatil yaptığını belirtti. Yalova - Recep Bozdağ

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