Patates tarlada kalıyor

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üretim maliyetlerinin artmasına rağmen patateslerini üretim maliyetinin yarı fiyatına satmak zorunda kalan çiftçilerin sorunlarını dinledi.

MEHMET KARA - ANKARA

Yeşilyurt Köyü’nde yazlık patates üreticileri Mahir Beyazit ve hem üreten hem de alım yapan Alay köyünden Şenol Soylu ile görüşen Gürer, çiftçilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar hakkında bilgi aldı.

Patates üreticisi Mahir Beyazit, “Tarla icarından tohum ve gübreye kadar bu yıl maliyetler çok yüksek. Patates fiyatı ise beklediğimizin çok altında gerçekleşti. Şu anda patatesin kilosu 4 lira, ancak üretim maliyeti 8-9 lira civarında. Gübrenin, tohumun, tarla icarının, suyun fiyatı arttı ve elektriğe de %38 oranında zam geldi. Geçen yıl patates fiyatları iyiydi ancak bu yıl maliyetlerin bile yarısı; şu anda yarı yarıya zarar ediyoruz” dedi.

Patates üretimindeki dalgalanmalar ve pazarlama sorunlarına dikkat çeken Gürer, “Patates bir dönem para ediyor, herkes patates ekiyor. Bu sefer de patates ekince, alım olmuyor. Ayrıca burada gördüğünüz gibi yerdeki bu patatesler büyük şehirlerde 40 liraya satılıyor. Ancak burada çöp oluyor, hayvan yemi oluyor. Bu patatesler maliyeti nedeniyle tarlada kalıyor.” dedi.