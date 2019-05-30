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Rüzgar YEKA-2 ihalesi souçlandı

30 Mayıs 2019, Perşembe 10:27
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, dört bağlantı bölgesinde toplam bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi oluşturulması için yaptığı YEKA ihalesi yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, 4 ayrı bölge için toplam bin megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi 9 şirketin katılımıyla yapıldı.

Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları YEKA-2 ihalelerinde, Balıkesir bölgesi için kilovatsaat başına en düşük teklifi 3,53 dolar-cent ile Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti., Çanakkale bölgesi için kilovatsaat başına en düşük teklifi 3,67 dolar-cent ile Enerjisa Üretim Santralleri AŞ verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca düzenlenen Rüzgar YEKA -2 ihalesinde Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale bölgeleri için toplam bin megavatlık kapasite tahsisi yapıldı. 

Bu kapsamda açık eksiltme usulüyle yapılan 250'şer megavat kapasiteli Balıkesir ve Çanakkale bölgelerinin ihaleleri için en düşük teklifler açıklandı.

Komisyon başkanlığını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'ın yaptığı iki bölgenin ihlalesine Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti, Enerjisa Üretim Santralleri AŞ, Eze İnşaat AŞ, Beyçeli̇k Elewan Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇ Üreti̇m AŞ, B. Ergünler Yol Yapı İnşaat Taah. Madenci̇li̇k Nakli̇yeci̇li̇k San. Ti̇c. AŞ, Res Anatolia Holdi̇ng AŞ, Çini̇li̇ Res Enerji̇ Üreti̇m San. Ti̇c. AŞ, Gem Wind Enerji Sanayi Ticaret AŞ ile İklim Elektrik Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ teklif verdi.

İhalede Balıkesir bölgesi için kilovatsaat başına en düşük teklifi 3,53 dolar-cent ile Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti., Çanakkale bölgesi için kilovatsaat başına en düşük teklifi 3,67 dolar-cent ile Enerjisa Üretim Santralleri AŞ verdi.

Rüzgar YEKA -2 kapsamında bugün düzenlenen ilk iki ihalede, Aydın bölgesi için kilovatsaat başına en düşük teklifi 4,56 dolar-cent ile Enerjisa Üretim Santralleri AŞ, Muğla bölgesi için kilovatsaat başına en düşük teklifi 4 dolar-cent ile Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti. vermişti.

AA

Etiketler: yeka
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