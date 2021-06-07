'Salgının iş dünyası üzerindeki etkisi dehşet verici'

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Kovid-19 salgının iş dünyası üzerindeki etkisini "dehşet verici" olarak niteledi. Pandemi, "2008 mali krizinden çok daha kötü" açıklamasında bulundu.

ILO'nun iki haftalık bakanlar konferansının açılışında konuşan genel direktör Guy Ryder, pandemi sonrasında kısmen aşı dağıtımındaki eşitsizliklerden kaynaklı istikrarsız bir ekonomik toparlanma konusunda da uyardı.

"2008-2009 mali krizinden 4 kat daha şiddetli"

"Etki yıkıcı, felaket oldu" diyen Ryder, "Bir bütün olarak ele alındığında bu, 2008-2009 mali bunalımın tetiklediği krizden dört kat daha şiddetli diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler de geçen hafta, bu yıl küresel olarak en az 220 milyon kişinin işsiz kalmasının beklendiğini ve salgına bağlı iş kayıplarının en az 2023 yılına kadar süreceğini bildirmişti.