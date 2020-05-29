Salgınla daha da zenginleştiler

Forbes dergisinde yayımlanan bir araştırma, Covid-19 salgını sırasında son iki ay içinde dünyanın en zengin 25 kişisinin servetine 255 milyar dolar eklediğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, ABD’de borsaların 23 Mart’ta en dip seviyeyi görmesinden bu yana derginin en zenginler listesinde yer alanlar, servetlerine servet ekledi. Euronews’deki habere göre zenginler kulübünde servetini en fazla artıran Facebook CEO’su Mark Zuckerberg oldu. Facebook hisseleri, son iki ay içinde yüzde 60 değer kazandı. Bu grubun hisseleri, 31,4 milyar dolarlık artışla 22 Mayıs’ta en yüksek değerine ulaştı. Şahsî serveti 86,5 milyar dolara ulaşan Zuckerberg, Forbes’in en zenginler 2020 yılı listesinde 7. sıradaki yerinden üç basamak atlayarak 4. sıraya terfi etti. Ultra zenginlerin sayısı yüzde 6 artışla 513 bin 244 oldu.

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