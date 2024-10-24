Sanayinin sabrı bitti

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin ekim ayı olağan toplantısı, “Sanayicilerimizin; Üretim, Rekabet Gücümüzün Artması ve Sanayinin Dönüşümü için Düşünce, Öneri, Projeleri” ana gündemiyle Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Meclisi’nin ekim ayı toplantısında; “Yaşanan süreçte en büyük fedakarlığı sanayinin yaptığını göz ardı etmemeliyiz. Fakat sanayinin sabır taşı ciddi işaret veriyor. Yoğun bakımdaki hasta, ‘beni artık daha fazla ciddiye alın’ demeye başladı” dedi.

Vergi adaleti tartışmalarına da değinen Bahçıvan, “Çalışanlarımızın alacakları net ücretleri artırabilmemiz için gelir vergisi basamakları ve oranlarıyla, prime esas ücret tavanının yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Çalışanların şu anda giderek artan boyutta, hayatlarındaki en önemli engellerden bir tanesinin vergi dilimleri olduğunu görüyoruz. Yapılması gereken en önemli belki de her iki kesimi de rahatlatacak olan yöntemlerden biri, uzun yıllardan beri çözülemeyen ve çalışanın enflasyonun muhasebesi diye adlandırabileceğimiz vergi dilimlerindeki düzeltme katkısı olacaktır” açıklamasını yaptı.

İstanbul - Anka