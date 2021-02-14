Saraydan 3 yeni şirket

Cumhurbaşkanı kararı ile BOTAŞ ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) bağlı ortaklığı olan Turkish Petroleum Overseas Company Limited (TPOC) tarafından 3 yeni şirket kuruldu.

Aralarında Kamu İhale Yasası’nın da bulunduğu birçok yasa, bu şirketler için uygulanmayacak. Kurulan şirketlerin ortaklık yapısı, yeni şirket kurabilmesi ya da ortak olabilmesi konusunda tek yetkili ise Cumhurbaşkanı olacak. Cumhuriyet’in haberine göre bu şirketlerden Turkish Petroleum International Anonim Şirketi’nin sermayesi 11.7 milyar TL. Merkezi Ankara’da olan şirkette hâkim ortak BOTAŞ. Kurulan diğer şirketin ismi BOTAŞ International AŞ’nin sermayesi 3.5 milyon TL. Ankara merkezli şirkette de hâkim ortak ise yine BOTAŞ olacak. Yeni kurulan Turkish Petroleum Off-Shore Technology Center AŞ’nin sermayesi ise 21.4 milyon TL olarak belirlendi. İstanbul merkezli bu şirkette de hâkim ortak TPOC olacak.

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