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25 EYLÜL 2020 CUMA - YIL: 51

Şeker pancarının taban fiyatı neden açıklanmıyor?

25 Eylül 2020, Cuma
Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şeker fabrikalarında pancar alımının başladığını vurgulayarak, “Üretici tarlasındaki şekerpancarını sökerek fabrikaya götürüyor. Ancak fabrikaya sattığı ürünün değerinin ne olduğunu halen kendisi de bilmiyor. Taban fiyatın bir an önce açıklanması gerekiyor” uyarısında bulundu.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şeker fabrikalarında 2020 yılına ait kampanya dönemi başlamasına rağmen, taban fiyatının açıklanmamasının, üreticiyi tedirgin ettiğini söyledi. CHP’li vekil Gürer, şeker pancarı üretimindeki maliyet artışları da dikkate alınarak taban fiyatın 16 polar (şeker oranı) 390 TL, 20 polar için ise 490 TL olması gerektiğini belirtti.  Pancar üreticileriyle görüşüp sorun ve taleplerini dinleyen Gürer, stratejik bir ürün olan şekerpancarının; tohum, ilaç ve gübresini satanı, tarlada çapalayanı, bakımını yapanı, nakliyesini gerçekleştireni, fabrikada üretim yapanı ve satanıyla çok geniş yelpazeli bir ekmek kapısı olduğunu belirtti.  

Fabrikaların özelleştirilmesi ekim alanlarını daralttı

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin, şekerpancarının ekim alanlarının daralmasına ve çiftçilerin bu üründen uzaklaşmasına sebep olduğunu ifade eden Gürer,  2000’li yılların başında ülkemizde 400 bine yakın şeker pancarı üreticisi varken, şeker fabrikalarının özelleştirilmeye başlamasıyla birlikte bu rakamın 100 bin altına  düştüğünü bildirdi. Gürer, “Şekerpancarı üreticisi sayısı her geçen yıl azalıyor. Böylesine stratejik bir ürünün ülkemizde giderek  ekim alanlarının azalmaya başlamasıyla birlikte, hem şeker pancarı üreticisi hem de şekerpancarından dolaylı yollardan ekmek yiyen çok sayıda sektör temsilcisinde de ciddî mağduriyetler oluşacaktır. Devlete ait olan şeker fabrikalarının özelleştirme süreci üretimin düşmesinde etkili oldu. Özelleşen fabrikaların çiftçi aleyhine yaptığı uygulamalar tepki çekti. Bunun üzerine 2019 yılında pancar taban fiyatı çiftçiyi en azından zarar etmeyeceği bir fiyat  verilerek kısmen de olsa pancar ekimine yönelmesi sağlandı. Bu yıl ise alım başladı, ama ortada fiyat yok” dedi.  

FABRİKALAR ALIM YAPIYOR, AMA FİYAT BELLİ DEĞİL 

Ömer Fethi Gürer, şeker fabrikalarının 21 Eylül’den bu yana pancar alımına başladığına da dikkat çekerek, “Üretici tarlasındaki şekerpancarını sökerek fabrikaya götürüyor. Ancak fabrikaya sattığı ürünün değerinin ne olduğunu halen kendisi de bilmiyor. Taban fiyatın bir an önce açıklanması gerekiyor” diye konuştu.  Şekerpancarı üretimindeki maliyet artışlarına da vurgu yapan Gürer, “Çiftçiler pandemiye rağmen üretim yaptı. Gübre, ilaç, tohum gibi girdiler geçen yıla göre ciddi oranda arttı. Bu artışlar dikkate alınarak 16 polar için ton başına en az 390 TL, 20 polar için ise ton başına 490 TL taban fiyatı belirlenmesi gerekiyor. Ürününün değerinde alınmasını isteyen pancar üreticilerin beklentileri bu yöndedir. Her zaman göz ardı edilen pancar üreticilerine pandemi sürecinde olsun kulak verilmeli ve taban fiyatla ilgili beklentileri karşılanmalıdır” şeklinde konuştu.  Gürer, şeker pancarından elde edilen şeker yerine nişasta bazlı şurubun pazarda yer bulmasının sağlık açısından ciddi risk oluşturduğu uzmanlar tarafından ifade edildiğini, şeker pancarı üretiminin teşvik edilmesinin şart olduğunu da söyledi. Ankara  - Fatih Karagöz 

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