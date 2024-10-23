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23 EKİM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Soğanlar tarlada kaldı

23 Ekim 2024, Çarşamba
Çiftçiler alıcı olmadığı için soğanlarını tarla ve depoda bıraktı.

Çorum merkeze bağlı Kayı Köyü’nde soğan eken çiftçi Yasin Yıldız, “9 dönüm soğan ektim. 250 bin lira masraf ettim. Ama satamıyorum. Elimde kaldı. Soğanı koyduğumuz fileli çuvalın tanesi ipi hariç 5.5 lira. Ben soğanımı 5 liraya satamıyorum” dedi.

Bölgede soğan ekenlerin çoğunun ürünü satamadığı için tarlada bıraktığını söyleyen Yasin Yıldız, soğan fiyatının şu an 4 ila 5 lira arasında olduğunu, 5 lira verenlerin de veresiye almak istediğini söyledi. Çiftçi Yıldız, “70 ton ürün var. Alan varsa buyursun gelsin. Soğanların yanında 6 ton da sıska soğanı hediye edeceğim. Soğanları satamadığım için kendi ekipmanlarımı koyduğum garaja koydum. Traktörüm dahil tüm ekipmanlar dışarda kaldı. Kış gelmeden satmak istiyorum ancak satamıyorum” diye konuştu. CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Çorum’da ciddi miktarda soğan eken çiftçilerimiz alıcı olmadığı için soğanlarını ya tarlada bıraktı ya da varsa deposuna çekmek zorunda kaldı” dedi.

Ankara - Adnan Solmaz

 

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