Son sür’at gelen tehlikeye dikkat

Akademisyen ve İktisatçı Prof. Dr. Mehmet Şişman, Türkiye’nin hiperenflasyona doğru yol aldığını vurgulayarak yıllık enflasyonun Mayıs ayına kadar, yüzde 50’lere sıçrama olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan röportajda Şişman, “Hiperenflasyon çok büyük bir risk olarak ortada duruyor. Bu modelle de çözülmesini beklemiyoruz. Ayrıca toplumdaki ayrışma, kutuplaşma had safhada ve krize giden bütün yollar açık. İhracattan gelen döviz ve kısa vadeli sermaye girişleri yetersiz kalmaya devam ederse, dış borç ödemeleri için sermaye kontrolü veya kambiyo kontrolü getirilmesi olasılığı önemli bir risktir” dedi. AA

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