Sosyal harcamalarda sondan ikinciyiz

OECD’nin sosyal harcamalarının millî gelir içindeki payını bir rapor açıkladı.

Raporda OECD ülkelerinin sosyal harcamalarının millî gelirdeki payının oğlu 10 yılda azalma eğilimi gösterdiği ifade edildi. Fransa sosyal yardımlara millî gelirin neredeyse üçte birini harcayarak bu ligin şampiyonlukta elinde tutarken OECD ortalama yüzde 20 olarak gerçekleşti. Ligin altında ise yüzde 12 ile Türkiye ve yüzde 7.5 ile Meksika var. Sözcü’de yer alan habere göre, Fransa’nın milli gelirden sosyal harcamalara ayırdığı ödeme yüzde 31 ile rekor seviyesinde. Onu, Finlandiya, Belçika, İtalya ve Almanya izliyor. ABD yüzde 18.7 ile yüzde 20’lik OECD ortalamasının çok az altında yer alıyor. Türkiye’nin hemen üzerinde yüzde 12.2 ile Güney Kore yer alıyor.

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