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25 NİSAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Tarım Bakanı: Dışa bağımlılık, maliyetleri yükseltiyor

25 Nisan 2022, Pazartesi 18:04
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, MHP Niğde İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

İl Başkanı Cumali İnce, artan girdi maliyetlerini anımsatarak “Bu konuda çiftçilerimize nasıl bir destek verebilirsiniz? Müjdeniz var mı” diye sordu. Kirişci, “Tabii girdi maliyetleri konusu önemli ama maalesef şurada kime sorsam, ‘Rusya-Ukrayna savaşı ne zaman biter’ diye sorsam herhalde cevabımız yok, cevabını bilmiyoruz… Maalesef tarımsal ilaçlar konusunda arzuladığımız düzeyde değiliz. Bu konulardaki temel girdilerde, dışa bağımlılığı nedeniyle kurun da etkisiyle bizim üretim maliyetlerimizde ciddi artışlar var, tabii biz desteklemeye çalışıyoruz” dedi.

Niğde - anka

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