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21 EYLÜL 2021 SALI - YIL: 52

Tarlada çalışan traktöre haciz koydular

21 Eylül 2021, Salı 20:00
Kırşehİr Merkeze bağlı Değirmenkaşı Köyü’nde uzun yıllardır çiftçilikle uğraşan Şevket Eker bir süre önce tarım kredi kooparatifinden kredi kullandı.

Ancak çiftçinin artan maliyetleri ve yaşanan tabiî felâketler sebebiyle kâr marjı oldukça düşünce Şevket Eker de borcunu ödemekte güçlük yaşadı. Son olarak ödeyemediği 40 bin TL sebebiyle bütün işlerini gördüğü ve eli ayağı olan traktörüne haciz konuldu. Haciz dolayısıyla köye gelen ekipler traktörü tarlada çalışırken buldu. Buna rağmen traktörü bağlanan Şevket Eker ise bütün müdahalelerine rağmen traktörünü kurtaramadı.

‘BİR DONUMUZ KALDI BACAĞIMIZDA SATILMADIK’

Traktörünün bağlanışını ve götürülüşünü çaresiz şekilde izleyen Şevket Eker, “Bir donumuz kaldı bacağımızda satılmadık. İnşallah onu da elimizden alırlar. Kimseye söyleyecek bir sözümüz kalmamış. Jandarma ile avukat ile icra memurları ile... Hiç kimseye gücümüz yetmedi. Tarlada çalışan traktörü bağladılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı vardı, çiftçinin traktörüne haciz konulsa da, ama bağlanıp götürülmesi yoktu. Şimdi işimizi görecek traktör eli-mizde kalmadı. Tarlamızda bağladılar gittiler. Biz ne yapacağız kime derdimizi anlatacağız. Bize bir çözüm yolu bulun çaresiz kaldık” ifadelerini kullandı.

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