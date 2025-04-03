Tekstilde kriz derinleşiyor

Türkiye’nin en büyük istihdam alanlarından biri olan tekstil sektörü, son yıllarda derin bir kriz yaşıyor. Lokomotif sektörlerden biri olan tekstilde kriz derinleşirken kaçan kendini kurtarıyor.

Artan üretim maliyetleri, dolar kuru baskısı ve iç piyasanın daralması, büyük üreticileri Mısır, Bangladeş ve Pakistan gibi ülkelere yönlendiriyor. Küçük ve orta ölçekli atölyeler ise siparişlerin azalmasıyla birlikte birer birer kepenk indiriyor. İstanbul Beyoğlu’nda bir tekstil atölyesine konuk olduk. Sektörde 30 yıla yakın deneyimi olan Erol Aslan, “Eskiden Türkiye tekstilde söz sahibiydi, şimdi fasoncuya dönüştü. Firmalar burada sadece numune yaptırıyor, asıl üretimi Mısır’a kaydırıyor. Sonra da bu malları tekrar Türkiye’ye getirip satıyorlar. Yani biz burada üretiyoruz ama kazanan Mısır oluyor.” dedi. Haber Merkezi

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