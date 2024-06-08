THY: Mayısta 7,2 milyon yolcu uçtu

THY, 2024 yılı mayıs ayına ilişkin trafik ve yolcu verilerini Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Şirketin mayıs ayına ilişkin trafik sonuçlarına göre, söz konusu ayda 2023’te 7,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024’ün aynı döneminde yüzde 1,7 azalarak 7,2 milyon oldu. THY, arz edilen koltuk kilometre (AKK) bazında kapasitesini 2023 yılının yüzde 7,3 üzerine çıkardığı bu ayda yüzde 79,8 doluluk oranına ulaştı. Mayıs 2024 trafik sonuçlarına göre, THY’nin dış hat doluluk oranı yüzde 79,3, iç hat doluluk oranı ise yüzde 84,2 olarak gerçekleşti. AA

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