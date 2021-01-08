Tonlarca patates depolarda çürüyebilir

Nİğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye’nin patates üretiminin Merkezi Niğde ve Nevşehir’de, binlerce ton patates alıcı beklediğini söyledi.

Tüccarın, 1 liraya mal edilen patatesi 60 kuruşa bile almadığı için ürünlerin depoya konulduğunu belirten Gürer, “Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederse, depodaki patates filizlenmeye başlayacak” dedi. Niğde’de 210 bin dekar alanda 800 bin tona yakın patates üretiminin gerçekleştiğini ifade eden Gürer, “Üretici kilogramını 1 liraya mal ettiği patatesi, Ekim ayında 60 kuruşa bile satamadı. Patatesi depoya koymak zorunda kaldı. 2 aydan fazla bir zamandır patates depoda bekliyor. Tüccar gelmediği için üretici kara kara düşünüyor. Patatesten umduğunu bulamayan çiftçi, bir taraftan borçlarını nasıl ödeyeceğini düşünürken, diğer yandan da böyle giderse depodaki ürünün çillenerek çürüyeceğinden endişe ediyor” diye konuştu. Ankara - Ahmet Terzi

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