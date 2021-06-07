TÜBİTAK'a personel alımı yapılacak

TÜBİTAK, çeşitli birimlerinde görev yapmak üzere 71 personel istihdam edecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK), Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK'a 9 uzman-uzman yardımcısı, 41 aday araştırmacı ve 21 Ar-Ge personeli alımı yapılacak. Başvurulara ilişkin gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfasının (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sitelerinden öğrenilebilecek. Başvuruların 28 Haziran'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor. AA

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