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3 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı

03 Haziran 2020, Çarşamba 10:48
Enflasyon mayısta yüzde 1,36 artarken, yıllık bazda yüzde 11,39 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 1,36, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,54 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,39, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 5,53 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,1, yurt içi üretici fiyatları yüzde 9,14 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,36, Yİ-ÜFE yüzde 1,54 artış gösterdi. TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 4,57, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,39 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,54, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,15, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,53 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 9,14 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün mayısta yıllık bazda değişimleri dikkate alındığında madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,63, imalatta yüzde 4,98, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 14,49, su temininde yüzde 6,61 artış görüldü. 

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise imalatta yüzde 1,62, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,46 yükseliş olurken, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,74, su temininde yüzde 0,61 azalış kaydedildi.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında ara malında yüzde 6,09, dayanıklı tüketim malında yüzde 14,9, dayanıksız tüketim malında yüzde 9,01, sermaye malında yüzde 10,27 artış görülürken, enerjide yüzde 11,92 azalış gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimleri ise ara malında yüzde 1,52, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,44, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,45, sermaye malında yüzde 1,34, enerjide yüzde 1,73 artış olarak kayıtlara geçti.

Yıllık bazda en yüksek azalış, yüzde 61,57 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 51,27 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde görüldü. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 23,24, tütün ürünleri yüzde 22,38, diğer mamul eşyalar yüzde 20,55 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış, yüzde 32,31 ile ham petrol ve doğal gaz endeksinde gözlenirken, bunu yüzde 1,56 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 0,61 ile suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması izledi. Kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 4,93, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 4,54, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 3,57 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AA

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