TÜİK’in işsizliği yine düştü!

TÜİK’e göre İşsİzlİk 0.1 puan azalarak yüzde 13,1 oldu. Gençlerde İstİhdam oranı yüzde 31,4 olurken, genİş tanımlı İşsİzlİk yüzde 25,8 olarak hesaplandı.

TÜİK’e göre işsizlik 0.1 puan azalarak yüzde 13,1 oldu. Gençlerde istihdam oranı yüzde 31,4 olurken, geniş tanımlı işsizlik yüzde 25,8 olarak hesaplandı. TÜİK 2021 Mart ayı İşgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 13,1 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK’e göre Türkiye genelinde işsiz sayısı bir önceki aya göre 59 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu.

TÜİK’e göre atıl işgücü (geniş tanımlı işsizlik) oranı ise bir önceki aya göre 2,3 puan azalarak yüzde 25,8 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 25,0, istihdam oranı yüzde 31,4 oldu. Türkiye genelinde işsiz sayısı bir önceki aya göre 59 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 13,1 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 550 bin kişi artarak 28 milyon 89 bin kişi, istihdam oranı ise 0,8 puanlık artış ile yüzde 44,3 oldu.

Ankara - anka