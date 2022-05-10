"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MAYIS 2022 SALI - YIL: 53

TÜİK, işsizlik rakamlarını açıkladı

10 Mayıs 2022, Salı 10:43
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, mart ayında bir önceki aya kıyasla 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 1,6 puan azaldı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,5 puanlık artışla yüzde 21,2 oldu.

Öte yandan TÜİK, mevsimsel etkilerden arındırma yöntemi gereği geçmiş aylara ilişkin işsizlik oranlarında revizyona gitti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, martta bir önceki aya kıyasla 59 bin kişi azalarak 29 milyon 956 bine geriledi. İstihdam oranı da 0,2 puanlık azalışla yüzde 46,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,4, kadınlarda yüzde 29 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya göre 96 bin kişi artarak 33 milyon 851 bine yükseldi. İş gücüne katılma oranı da 0,1 puanlık artışla yüzde 52,6 olarak hesaplandı. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,9, kadınlarda ise yüzde 33,7 oldu.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi martta aylık bazda 0,5 saat azalışla 44,9 saat olarak belirlendi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı martta aylık bazda 0,6 puan artarak yüzde 22,7'ye yükseldi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,7 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,8 olarak tahmin edildi.

AA

Okunma Sayısı: 199
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD: Rusya'nın Donbas'taki ilerlemesi çok çok sınırlı

    TÜİK, işsizlik rakamlarını açıkladı

    Ekvador'da cezaevinde isyan çıktı: 43 mahkum öldü, 100 mahkum firar etti

    Enflasyonda Venezuela'yı geçtik

    AKP adaletten sınıfta kalmıştır

    Ukrayna’da 200 kültürel miras zarar gördü

    “Doğru yolda gidenin işi her zaman yürür”

    Haiti'de kaçırılan 8 Türk vatandaşıyla ilgili son durum?

    Ev kiraları son bir yılda 5 kat yükseldi

    Sığınmacı meselesi kaynağında çözülmeli

    Kredi borçları artıyor

    Sebze enflasyonu yüzde 178

    Karpuz üreticisi de zorda

    İktidarın asgari ücrette ne dediği belli değil

    2 yıl aradan sonra ilk umre heyecanı

    Son 24 saatte 1542 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi vefat etti

    İslam dünyasının birliğe ihtiyacı var

    İstanbul’da konut fiyatları % 147 arttı

    '1 litre atık yağ döktüğümüzde 1000 ton deniz suyunu kirletiyoruz'

    Mescid-i Aksa Müslümanlarındır

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kemalist rövanş
    Cevher İLHAN

    Yine kumpas ve komplolar…
    Ali FERŞADOĞLU

    “Özür” dileyip “helâlleşmenin” yolu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Sevmediğimiz şeyde hayır olabilir mi?
    Genel

    Enflasyonda Venezuela'yı geçtik
    Orhan GÜLER

    “Siyâsî kanaatlerle Nur’lara soğuk bakmak yanlıştır!”
    Risale-i Nur'dan

    Bu zamanın en büyük farz vazifesi, ittihad-ı İslâm
    Muzaffer KARAHİSAR

    Asr-ı Saadetten bir levha: Hz. Hubeyb Bin Adiy (ra)
    İlimdar Kaya

    Bediüzzaman yaşadığı dönemde olaylara sessiz kalmamış

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.