TÜRK-İŞ asgarî ücret teklifi: 29 bin 583 TL

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 2025 yılı asgarî ücreti için tekliflerini açıkladı. Sendikanın beklentisinin 29 bin 583 lira olduğunu bildiren Atalay, bunun altında bir karara imza atmayacaklarını söyledi.

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