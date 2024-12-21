TÜRK-İŞ asgarî ücret teklifi: 29 bin 583 TL

21 Aralık 2024, Cumartesi
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 2025 yılı asgarî ücreti için tekliflerini açıkladı. Sendikanın beklentisinin 29 bin 583 lira olduğunu bildiren Atalay, bunun altında bir karara imza atmayacaklarını söyledi.
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Atalay, ‘’Bunu verirlerse imza atarız. Vermezlerse, imza atmayız, orada olmayı. Ülkedeki kira artışı ortada. Doğalgaz artışı ortada. Sebze, meyve fiyatı ortada. Eğitim giderleri ortada. Geçim şartları ortada. Öyle bir noktadayız ki şu anda asgarî ücret, 11 bin lira düzeyine düştü’’ dedi. Muhalefet partilerinden Atalay’a destek geldi.
Ankara - Anka
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