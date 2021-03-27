"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 MART 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Türkiye'nin LPG ithalatı azaldı

27 Mart 2021, Cumartesi 10:13
Türkiye'nin LPG ithalatı, ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,07 azalarak 207 bin 225 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ocak ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler Cezayir, ABD, Kazakistan, Norveç, Bahama Adaları ve Rusya oldu.

LPG ithalatı, ocakta bir önceki yılın aynı kıyasla yüzde 21,07 azalarak 207 bin 225 tona geriledi.

LPG ihracatı arttı

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yaklaşık yüzde 247,92 artarak 33 bin 180 tona yükseldi. İhracat, Tunus, Yunanistan, Lübnan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Marshall Adaları, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

Söz konusu dönemde LPG üretimi de yüzde 29,32 azalışla 66 bin 603 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince ocakta 197 bin 921 ton otogaz, 51 bin 937 ton tüplü LPG ve 7 bin 940 ton dökme LPG satışı yapıldı. Böylece, ocakta toplam LPG satışı yaklaşık 257 bin 798 ton olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda dökme LPG satışı yaklaşık yüzde 2,8, tüplü LPG satışı yüzde 5,03, otogaz satışı yüzde 24,95 azaldı. İç piyasada toplam LPG satışları ise yüzde 21,06 azalış gösterdi.

Söz konusu ayda yüzde 76,77 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 20,15 ile tüplü LPG, yüzde 3,08 ile dökme LPG izledi.

Etiketler: Türkiye, LGP, ithalat
Okunma Sayısı: 78
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Marmara'da hava sıcaklığının mevsim normallerinde olması bekleniyor

    Dünyanın en büyük ekonomilerinin liderleri İklim Zirvesi'nde bir araya gelecek

    'Salgın yüzünden 100 milyon çocuk okumayı öğrenemedi'

    DSÖ'den 'yoksul ülkelere aşı bağışlama' çağrısı

    İllerin milletvekili sayıları yeniden düzenlendi

    Devlet destekli sanal kumarhane

    Biden'dan, Erdoğan'a İklim Zirvesi daveti

    Kongreler hasta ediyor

    Dünyada son 24 saat

    "Yerli Aşı Değerlendirme Toplantısı" kararları açıklandı

    Vicdanınız rahat mı?

    Vaka sayısı 30 bin sınırında

    Büyük tepki çekmişti: İngiltere'de küstah öğretmen açığa alındı

    DP Genel Başkanı Uysal: Soykırım gerçeğini kimse perdeleyemez

    O gün kimler döviz alımı yaptı?

    Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü seçildi

    Dünya gündemine de oturdu

    İngiliz Rosalie 'İslam'la tanışmasını anlattı: 'Camiye girince bana bağırırlar diye korkuyordum'

    Uygur lidere HES’li engelleme

    Mısır'daki tren kazasında ağır bilanço!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Fıtratı ve ahlâkı korumak
    Risale-i Nur'dan

    Sene içinde bir kudsî çekirdek: Berat
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Merdiven başı adaleti
    Ekrem BAŞÇI

    Yozgat’ta Bediüzzaman ve Yeni Asya rüzgârı
    Cevher İLHAN

    “Ekonomide şahlanış dönemi” rakamları
    Ali FERŞADOĞLU

    Derdiniz ne kardeşim?
    Mehmet ÇETİN

    İstanbul Sözleşmesi’nden kurtulduk derken...
    Ali HAKKOYMAZ

    Bakmayı öğreten adam
    Genel

    Devlet destekli sanal kumarhane

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.